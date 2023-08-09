روسيا.. ارتفاع حصيلة المصابين في انفجار مصنع البصريات بضواحي موسكو إلى 25 مصابا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، ارتفاع حصيلة المصابين في انفجار مصنع زاجورسك للتقنيات البصرية بمدينة سيرجييف بوساد في ضواحي موسكو إلى 25 مصابا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار ناجم عن انفجار مستودع للألعاب النارية (مستأجر) ضمن المعمل في سيرجييف بوساد سببه عدم الالتزام بقواعد الأمان أثناء العمل، الأمر الذي أسفر عن إصابة 25 شخصا.

وأكدت سلطات المنطقة أنه تم إخلاء كامل للمصنع وللمباني والورش القريبة، حيث تسبب الانفجار بأضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت -في وقت سابق اليوم- إصابة 16 شخصا إثر وقوع انفجار بمدينة سيرجييف بوساد في ضواحي العاصمة موسكو.