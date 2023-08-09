البطولة العربية.. تشكيل دفاعي متوقع للشباب أمام الهلال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "الحوية" بمدينة الملك فهد الرياضية، لمتابعة القمة السعودية المرتقبة فى البطولة العربية، بين فريقى الهلال والشباب، ضمن منافسات نصف نهائى البطولة.

ومن المتوقع أن يدفع الهولندي مارسيل كايزر مواجهة الهلال بالمدافع نادر الشراري وباقي الأسماء التي خاضت لقاء الوحدة ونجحت في الفوز بضربات الترجيح 5-4 بعد التعادل السلبى بدون أهداف.

وجاء التشكيل المتوقع للشباب كالتالى:

حارس المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: حسين الصبياني، حسان تمبكتي، نادر الشراري، فوار الصقور.

خط الوسط: رياضي شراحيلي، كويلار، بانيجا، عبد الله الجوعي، هتان باهبري.

خط الهجوم: أحمد عبده.