أوسوريو يتمسك باستمرار حارس الزمالك في الموسم الجديد

أبلغ الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، إدارة النادي ولجنة الكرة بتمسكه باستمرار الحارس محمد صبحي مع الفريق في الموسم الجديد، وأنه يعد الحارس الأول عنده ثم يأتي محمد عواد في المرتبة الثانية .

ويعد محمد صبحي من ضمن قائمة اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، وتجهز إدارة الزمالك عرضا للاعب من أجل تجديد عقده والاستمرار مع الزمالك لأطول فترة ممكنة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.