رئيس “القابضة للمياه” : جائزة التميز فرصة حقيقية لتطوير المورد البشري

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، آخر تطورات موقف المشاركين فى جائزة التميز الداخلى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من مراكز خدمة العملاء والخطوط الساخنة.

وأكد أن جائزة التميز الداخلي التى تم اطلاقها بالشراكة مع وزارة التخطيط ممثلة فى إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى، هى فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة وفقا لتقييم فعلى ومعايير محددة، وتأثير وفاعلية التميز فى تقديم الخدمات ومردوده على رضا المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة حريصة على تطبيق هذا المشروع للوقوف على نقاط التميز الحالية وتطويرها، وتعزيز روح الابتكار والابداع والمكافأة على التميز، نشر ثقافة الجودة والتميز، تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.