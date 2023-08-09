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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 41 شخصا فى غرق سفينة مهاجرين قبالة ساحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

الهجرة
الهجرة
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لقي 41 شخصا مصرعهم بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بعد غرق قاربهم الذي انطلق من مدينة صفاقس التونسية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية، إن أربعة نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس في تونس وغرق وهو في طريقه إلى الشواطئ الإيطالية.

وكانت قد أعلنت متحدثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بإيطاليا كيارا كاردوليتى أن نحو 40 شخصا فى عداد المفقودين في غرق قارب هجرة، قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة.

وأكّدت كاردوليتي ذلك في تصريح إعلامى، بعد أن كتبت كاردوليتي في تغريدة لها على "تويتر" أكّدت محتواها للوكالة الفرنسية في اتصال هاتفي، وقالت إن بين المفقودين مولودا جديدا واحدا على الأقلّ.

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، فلافيو دي جياكومو، إنّ القارب الذي أبحر من تونس كان يقلّ مهاجرين من أفريقيا.

غرق سفينة مهاجرين جزيرة لامبيدوسا الإيطالية صفاقس