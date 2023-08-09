البطولة العربية.. الحمدان يقود التشكيل المتوقع للهلال أمام الشباب

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "الحوية" بمدينة الملك فهد الرياضية، لمتابعة القمة السعودية المرتقبة فى البطولة العربية، بين فريقى الهلال والشباب، ضمن منافسات نصف نهائى البطولة.

ومن المتوقع أن يعيد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفنى لفريق الهلال عبد الله الحمدان لقيادة خط الهجوم الأزرق، فيما استقر على ذات الأسماء التي أقصت اتحاد جدة من ربع النهائي بثلاثة أهداف لهدف.

وجاء تشكيل الهلال المتوقع كالتالى:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري، ميشال، مالكوم.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان.