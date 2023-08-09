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الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موجة طقس سيئ تضرب اليابان.. قتيلان وإلغاء 360 رحلة جوية بسبب "خانون"

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 لقي شخصان مصرعهما، وأصيب أكثر من 50 آخرين، اليوم الأربعاء، جراء إعصار "خانون"، الذي ضرب شرق جزيرة كيوشو جنوب اليابان.

وأفادت قناة "NHK" اليابانية، بإلغاء ما لا يقل عن 360 رحلة جوية في اليابان يوم الأربعاء، بسبب إعصار "خانون"، الذي ضرب شرق جزيرة كيوشو في الجنوب.

وأسفر الإعصار أيضا عن تعليق حركة القطارات السريعة والعبّارات البحرية، حيث قالت شركة "كيوشو إلكتريك باور" إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 9 آلاف منزل في مقاطعتي كاغوشيما وميازاكي نتيجة سقوط الأسلاك.

وتسبب الإعصار المستمر، منذ أكثر من أسبوع في جنوب اليابان، بأمطار غزيرة في جزر أوكيناوا اليابانية وجزيرة كيوشو.

وتبلغ سرعة الرياح في منطقة الإعصار ما بين 30 و40 مترا في الثانية.

اعصار خانون القطارات السريعة حركة القطارات جزيرة كيوشو