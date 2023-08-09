مصرع شخص في حادث تصادم بالقليوبية

لقي شخص مصرعه إثر حادث دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد ووجود متوفي.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين وقوع الحادث بين دراجة نارية قيادة "ك ج س" 26 سنة، وسيارة نصف نقل بسبب السرعة، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة، وجرى نقل الجثة الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وسؤال قائد السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.