على رأسهم فيروز والرومي.. نجوم الغناء يبدعون في مديح العذراء مريم بالعديد من الترانيم والأغاني

كرمتها الأديان السماوية، ونالت مكانة عظيمة في قلوب المسيحيين والمسلمين، واصطفاها الله، لتبقى البتول والعذراء الأولى والأخيرة على مر الأجيال ، ومن أوصافها وصفاتها وحياتها أبدع كبار نجوم الغناء والمرنمين في تقديرها بعدد لا يحصى له من الأغاني والترانيم. إنها السيدة العذراء التي يحتفي الأقباط بالصوم لها في الوقت الحالي.

في هذا التقرير نرصد بعضاً من تلك الأغاني والترانيم التي جاءت بأصوات نجوم الغناء والترتيل في الوطن العربي.

تبقى الرائعة فيروز علي رأس هذه القائمة، قدمت عددا من الترتيلات، منها "يا مريم البكر"، و"يا حنونة"، و"أنا الأم الحزينة"، وتقول بعض كلمات يا مريم البكر : "يا مريم البكر فقتي الشمس والقمر .. وكل نجم بأفلاك السماء سرى" ، بينما تقول بعض كلمات اغنية انا الام الحزينة : "أنا الأم الحزينة وما من يعزيها .. فليكن موت ابنك حياة لطالبيها .. أم يسوع قد بكت فأبكت ناظريها .. فليكن موت ابنك حياة لطالبيها .. لهفي على أمة قتلت راعيها .. فليكن موت ابنك حياة لطالبيها .. أم يسوع قد بكت فأبكت معها".

فيما تقول بعض كلمات ترنيمة "يا حنونة" : "يا أمَّ الله يا حنونة .. يا كنزَ الرحمة والمعونَة .. أنتِ ملجانا وعليكِ رجانا .. تشفّعي فينا يا عذراء .. وتحنّني على موتانا "

كما حرصت المطربة ديانا كرازون علي تقديم ترنيمة "أنا الأم الحزينة"، وهي ترنيمة شهيرة تصف مشهد حزن العذراء مريم علي ابنها الوحيد يسوع والكلمات التي ذكرتها تعبّر عن حزن عميق.



أما النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، فقدمت العديد من الترانيم والأغاني الروحية التي تمجد فيها العذراء مريم ، وقد اشتهرت بأداء أغنية "أم النور" وهي ترتيلة مشهورة ومحبوبة بين المسيحيين ، وترنيمة أخرى بعنوان "يا قيثارة السماء"، وتقول بعض كلماتها : "مريم يا قيثارة السماء .. مريم يا ترنيمة الرب الإله .. كل ما فيكي يعديني إلي ديار النور .. يا متلئة نعمة عليكي السلام".

وقدمت ترنيمة أخرى بعنوان "السلام عليكي" ، تقول فيها : "السلام عليكي .. ايتها الملكة أم الرحمة والرأفة .. السلام عليكي يا حياتنا يا رجائنا" ، وقدمت ماجدة أغنية بعنوان يا سيدة الانتصار وتقول فيها : "يا سيدة الانتصار انصري لبنان علي العابسين".

كما قدمت ترنيمة بعنوان "مريم البريئة" باللغتين العربية والفرنسية، وتقول فيها : "يا مريم البريئة من الخطئية الاصلية تضرعي لأجلنا نحن الملتجين اليكي" .

وقدمت المطربة اللبنانية عبير نعمة كما كبيرا من الترتيلات والأغاني الدينية من اشهرها "يا مريم البكر"، كما حرص الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي على تقديم العديد من الترتيلات والأغاني الدينية التي تكرس للعذراء مريم والمسيح، منها "يا مريم البكر" .

أما المطرب اللبناني فارس كرم فقدم العديد من الترانيم الخاصة بالعذراء مريم ، حتى أنه قدم ألبوما دينيا كاملا ، بجانب الترانيم المنفردة ، والتي قام بتصويرها عن طريق فيديو كليب ، ومنها ترنيمة "أمي العدرا" ، وتقول بعض كلماتها:

وعيت عليها طفل صغير .. عم بتدقدق علي صدرك .. للعدرا تصلي بكير .. بالليل تجدد ندرك .

كما قدم كرم أغنية أخرى بعنوان "ايدي علي وجهي صلبت وحطيت بصدري القونة .. اتكلت عليكي وسافرت .. يا عدرا حد يكوني" ، وأيضا ترنيمة بعنوان "بعرف ما بستاهل حبك" يقول فيها : "بعرف ما بستاهل قلبك .. بعرف عما بطمع في حبك .. بعرف اني كتير بعيد .. بعرف اني مضيع دربك .. لكن ما بعرف يا عدرا" .

من جانبه غنى المطرب وائل جسار للسيدة العذراء مريم العديد من الاغاني الشهيرة منها ، "البشارة يا مريم" وتقول كلماتها البشارة يا مريم افرحي يا بتول .. الملايكة بتهمس ابن بطنك رسول .. زي ما سيدنا آدم ربنا بيخلقه .. ينفخ الروح في الرحم وبمشيئته بيرزقه .. ندرتها حنة امها لبيت العبادة مهدها .. وفاكهة الصيف في الشتا بيطعمها ربي بشهدها .. أجمل نساء العالمين ورزقها من جنته .. العابدة بقلبها والساجدة لربها .. ابليس يوسوس للجميع الا مريم وابنها" .

وذكرها جسار أيضا في آغنيته الشهيرة "المسيح الحنان" من كلمات نبيل خلف وألحان وليد سعد، حيث قال : "جبريل يا مريم بشرك بيكرمك ويطهرك .. نطق المسيح الرضيع بيبرأك ويقدرك .. قلتي السماح رب السماح يا اهل الهداية والصلاح .. جبريل في لحظة مولده يمسح جبينه بالجناح".

وأبدعت المطربة السورية الراحلة ميادة بسيليس بالعديد من الترانيم الشهيرة ، والمدائح التي تمدح العذراء مريم ، منها " مجد مريم".