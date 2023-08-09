أستاذ «باطنة ومناعة»: حملة 100 يوم صحة تشمل جميع الفئات العمرية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، إن حملة 100 يوم صحة تشمل جميع الفئات العمرية وتعد تكثيف لكل المبادرات الرئاسية السابقة الخاصة بصحة المواطن المصري، موضحا أن الحملة تشمل الأطفال والمرأة ورعاية الأسرة وكل ما يخص كبار السن أيضا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن حملة 100 يوم صحة تهتم بالكشف المبكر عن الأمراض لكون هذا الأمر يساهم في تحقيق نتائج أفضل من خلال التعامل مع المشكلة الصحية في بدايتها، مشيرا إلى أن تأخر التشخيص يسبب الكثير من المضاعفات والتي تحتاج علاجات مكثفة وطويلة الأمد وتكون نتائجها أقل.

كما لفت إلى ضرورة الوقاية وتوعية المواطنين بالكشف المبكر، وضرورة التعامل الصحي مع الأمراض للحماية من مضاعفاتها، مطالبا المواطنين بزيارة الوحدات الصحية التي تقدم خدمات 100 يوم صحة للحفاظ على صحة المصريين.