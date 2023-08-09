ads
الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية موسعة تستهدف أوكار تجار المخدرات في أسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة استهدفت دوائر المديرية أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (8) قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية بحوزة (8 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").
ضبط عدد (10) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضبط خلالهم (6,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية  لمخدر الهيروين) بحوزة (10 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").
تنفيذ (808) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اسوان حملة قطع سلاح نارى