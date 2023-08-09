حملات أمنية موسعة تستهدف أوكار تجار المخدرات في أسوان

شارك قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة استهدفت دوائر المديرية أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (8) قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية بحوزة (8 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (10) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضبط خلالهم (6,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (10 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (808) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.