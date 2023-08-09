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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"صيدلة حلوان" تطلق برامج جديدة في التغذية الإكلينيكية

عميد صيدلة حلوان
عميد صيدلة حلوان
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أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان عن فتح باب القبول في برنامج دبلومة التغذية الإكلينيكية وبرنامج الماجيستير المهني في التغذية العلاجية٠

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تطرح مجموعة من البرامج الدراسية المميزة والخاصة والتي تنفرد بها في كافة التخصصات لكي تكون نواة لتطوير التعليم الجامعي في مصر وتقدم رؤية وفلسفة جديدة في نسق التعليم العالي والجامعي وذلك بمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا.

أشار الدكتور سامح سرور عميد الكلية أن الكلية تقدم لأول مرة هذا العام برنامج دبلومة التغذية الإكلينيكية والذي تستمر الدراسة فيه لمدة عام يمنح بعدها الدارس دبلومة تخصصية في التغذية الإكلينيكية وبرنامج الماجستير المهني والذي يستمر لمدة عامين يمنح الدراس بعد اجتيازهما درجة الماجيستير المهني في التغذية الإكلينيكية.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن برامج التغذية الإكلينيكية تقدم للدراس الخبرة والمهارة المطلوبة لتنظيم التغذية الإكلينيكية للمصابين بالأمراض المختلفة مثل أمراض الأورام، أمراض الكبد، أمراض الكلي، أمراض القلب ..الخ وكذلك خلال التواجد في الرعاية المركزة ويتميز برنامج الماجيستير المهني في التغذية الإكلينيكية بتقديم الخبرة العملية في التواصل مع جميع التخصصات في فريق الرعاية الصحية، خلال فترة التدريب والتي تتم داخل وحدات التغذية العلاجية بالمستشفيات.

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة جامعة حلوان قد تم اختيارها من قبل المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم الصيدلي كأفضل كلية صيدلة في برنامج التعليم الصيدلي لعام 2021، كما أبرمت الكلية مؤخرا اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة من أجل المساهمة في تدريب صيادلة وزارة الصحة في مجال الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، وتحتل جامعة حلوان المركز 401 في تصنيف شنغهاي الدولي في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية.

 

البكالوريوس الإكلينيكية الدراسات العليا