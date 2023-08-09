تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب وانتحال الصفة بالمقطم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة بالمقطم، واستغلال حاجتهم لتبديل العملات، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة، بتضرره من آخر- مقيم بمحافظة الشرقية؛ لإتفاقه معه على التقابل بدائرة القسم لإستبدال مــبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، ولدى تقابله معه فوجئ بترجل 4 مجهولين من سيارة ميكروبــــاص مُنتحلين صفة رجال شرطة وإستولوا على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار وبصحبتهم المشكو فى حقه. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (9 أشخاص "لـ 6 منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (مبلغ مالى - 2 طبنجة صوت - جهاز لاسلكى - سيارتين)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب "انتحال الصفة" حيث يقوم المشكو فى حقه بالتواصل مع المجنى عليهم وإيهامهم بقدرته على إستبدال العملة المحلية إلى "العملة الأجنبية" بأقل من المتداول بالسوق المصرفى، وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم باقى المتهمين بإنتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، والفرار هرباً مستقلين السيارات المشار إليها، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية. بإاستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.