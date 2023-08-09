بعد أسبوع من عرضه.. "مرعي البريمو" يتخطى 8 ملايين جنيه إيرادات

حصد الفيلم السينمائي مرعي البريمو بعد الأسبوع الأول من عرضه، إجمالى إيرادات وصلت إلى 8 ملايين و125 ألفا و579 جنيها، بجميع دور العرض المصرية.

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

شارك في بطولة فيلم مرعي البريمو، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وكان قد حقق الفيلم في اول يوم عرض له وهو الأربعاء الماضى الموافق 2 أغسطس، إيرادات وصلت إلى نحو 1،303،518 مليون جنيه.