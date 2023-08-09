بالفيديو.. المرور: كثافات متحركة أعلى الكورنيش وطريق الجيش

استعرض برنامج «صباح الخير يامصر»، على فضائية "مصر الأولى" الحالة المرورية، اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، أن نفق الأزهر يشهد تباطؤ بسيط في حركة المرور للقادم من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس.

وأضافت، أن الكورنيش يشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى منطقة وسط البلد، وفي طريق شارع الجيش توجد كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، وعندما نصل إلى منطقة الضاهر سنجد كثافات مرورية متقطعة ممتدة حتى الشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس والذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور في العباسية.

وتابعت، أن طريق كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي، نفس الأمر للقادم من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر.