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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شخص لتزويره المحررات الرسمية بالسلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص "سبق إتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تزوير" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، متخذاً من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فى مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لتزويره المحررات الرسمية رجال مباحث القاهره النصب والاحتيال