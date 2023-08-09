يسرا تسافر بالدراجة من ألمانيا إلى إيطاليا خلال 20 يومًا (فيديو)

كشفت يسرا منير، تفاصيل سفرها من ألمانيا إلى إيطاليا بالدراجة، أن حبها لركوب الدراجات بدأ منذ 4 سنوات، من خلال وجودها داخل إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقامت باستضافة العديد من الشخصيات حول العالم، والذين كانوا يسافرون مسافات طويلة بواسطة دراجاتهم، وهذا ما دفعها للقيام بهذه التجربة.

وقالت "يسرا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، إن أول رحلة قامت بها بالدراجة كانت في بلجيكا وقامت في مصر برحلة للفيوم في 4 أيام بالدراجة، موضحة أن رحلتها من ألمانيا إلى إيطاليا كانت مختلفة.

وتابعت، أن رحلتها من ألمانيا إلى إيطاليا استغرقت 20 يومًا بسبب بُعد المسافة 500 كيلو، موضحة أنها قامت بالعديد من التحضيرات والتجهيزات المُسبقة لهذه الرحلة لتتخطى أي مفاجآت أو عوائق قد تواجهها، وتحضيرها للشنط التي تحتاجها وملابس الجبال والخيم الخاصة بالنوم.

وأردفت "يسرا": "كان معي مساحة تكفي لـ20 لترًا فقط وحاولت أكون مقتصرة في الأشياء أو الملابس التي اتخذتها وأخذت حسب احتياجها فقط، متابعة أن هذه المغامرة كانت مختلفة وجميلة".