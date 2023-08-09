الأمن العام يداهم مصنع غير مرخص لتجميع وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام مصنع عشوائى (غير مرخص) بتجميع وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات البلاستيك كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مالك المصنع) وعثر بداخل المصنع على (1,5 طن نفايات طبية خطرة عبارة عن "جراكن غسيل كلوى، عبوات أدوية فارغة ومستهلكة جراكن مواد كيماوية وأثينول طبى أمبولات بلاستيكية فارغة ومستهلكة من ناتج الحقن الطبية - 3 أطنان مخلفات بلاستيكية خطرة - 40 طن منتج نهائى عبارة عن خام البلاستيك "خرز" معد للتداول من ناتج إعادة تدوير المخلفات الخطرة بدون موافقة بيئية وبدون تراخيص من الجهات المعنية - 2 خط لتجميع وغسيل وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات البلاستيك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.