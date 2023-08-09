ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو هيروين في الإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث القصاصين بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد سالم، من القبض على شخص يدعي “ع.ط” مسجل شقي خطر بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وزنت حوالي كيلو جرام، قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار بدائرة المركز.

وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن المتهم، والذي سبق اتهامه في قضايا من بينها مقاومة سلطات و سرقة بالإكراه و فرض سيطرة و حيازة أسلحة نارية، وبتقنين الإجراءات القانونية، وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائه بنطاق دائرة المركز، كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة المتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.