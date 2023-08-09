"تأمين الغربية" ينظم يوما ترفيهيا وتوعويا للأطفال مرضى السكري

نظم فرع الغربية للتأمين الصحي، يوما ترفيهيا وتوعويا للأطفال مرضى السكري تحت شعار "نحن نرعاكم.. أطفالنا قد التحدي"، بمشاركة العشرات من الأطفال المتعايشين مع مرض السكري من النوع الأول، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، والدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة، والدكتور سيد جلال مدير عام الفرع بالغربية ، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور عبدالمنعم شهاب عضو مجلس النواب.

أوضح الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، أن الهيئة توسعت في إنشاء مراكز السكر والخدمات المقدمة من خلال إضافة تخصصات جديدة للفحص الشامل، موضحاَ أنه يجري حاليا التجهيز لافتتاح مراكز جديدة بعيادة أحمد عرابي بكفر الزيات ومجمع الصحات لتكون إجمالي مراكز السكر ٧ مراكز داخل مدن المحافظة.

وتضمنت الاحتفالية أنشطة ترفيهية وتعليمية لهم ولأسرهم، لتعريفهم بالمرض، وتصحيح السلوكيات الخاطئة، والتخفيف عنهم من خلال إيصال المعلومات الطبية اللازمة للأطفال بطريقة مبسطة تتوافق مع طبيعتهم والمرحلة العمرية التي يمرون بها، بالإضافة إلي عرض قصص النجاح للأطفال وأسرهم والتحديات ودورهم البطولي في مواجهة المرض، وعرض وثيقة حقوق الطفل السكري والتي وضعتها هيئة التأمين الصحي للحفاظ علي صحة أبنائها من الأطفال وطلبة المدارس، ولتكون بمثابة إعلان للحفاظ علي حقوق الطفل السكري ورغبة منها في مواصلة الإنسانية والطيبة تجاه المجتمع، وبخاصة الأطفال الذين يمثلون الثروة البشرية القادمة للوطن.