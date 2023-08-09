الجيش الصومالي: مقتل 25 من عناصر الميليشيات الإرهابية بمحافظة هيران

أعلن الجيش الصومالي مقتل 25 من عناصر الميليشيات الإرهابية، بينهم قيادي بارز؛ في عملية عسكرية مشتركة للجيش والشركاء الدوليين بمحافظة هيران.

وأوضح ضابط في الجهات الأمنية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الأربعاء - أن "العملية العسكرية تمت في منطقة مُكيلي التابعة لمدينة بولو بوردي، واستهدفت مستودعا تستخدمه الميليشيات الإرهابية في إعداد المتفجرات، وأسفرت عن مقتل 25 من الميليشيات بينهم قيادي بارز مسؤول النقل للمليشيات، وتدمير 4 سيارات مفخخة، بالإضافة إلى تدمير 16 سيارة بينها مركبات عسكرية".

وأكد أن "العملية العسكرية المخططة استهدفت المستودع الذي تستخدمه الميليشيات لتخزين السيارات الخاصة بها والمركبات العسكرية التي تصل من محافظات هيران وجلجدود وشبيلى الوسطى".

