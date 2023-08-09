وزير الري يلتقي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية لبحث التعاون الثنائي

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، والدكتور عزت سعد مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية، والسفير صلاح حليمة، والسفير على الحفنى، والسفير الدكتور محمد حجازى أعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية .

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مشروعات التعاون الثنائى بين مصر والدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، كما تم استعراض أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) وذلك فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس.



وصرح الدكتور سويلم بأن مصر تتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع كافة الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الأفريقية، مع استعداد مصر لتسخير خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة، موضحاً أن الوزارة تُقدم بالفعل كافة أشكال الدعم للدول الأفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول في مجالات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية وسدود حصاد مياه الأمطار لتوفير المياه النقية للمواطنين لاستخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والإستخدامات المنزلية، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بدولتى جنوب السودان والكونغو الديمقراطية.

وأضاف أن مصر تسعى جاهدة خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة على مدى عامين لخدمة قضايا المياه فى أفريقيا فى الوقت الذى تواجه فيه القارة الأفريقية تأثيرات متزايدة لتغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم .



كما يتواصل التنسيق المشترك مع مختلف الدول الأفريقية للتأكيد على دعمها للمبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، ومشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الأفريقية .

وقد حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والسفير محمد رفيق خليل المستشار السياسي للسيد الوزير، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل.