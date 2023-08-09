بالفيديو.. الرعاية الصحية تكشف تفاصيل استخدام تطبيق HITS الخاص بالموارد البشرية

قال الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة هي إحدى الثلاث هيئات المنوطين بقانون تنظيم التأمين الصحي الشامل والمشروع الجديد وحلم كل مصري والذي تبناه الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن العنصر البشري يعتبر العنصر الأساسي في أي مؤسسة.

وأضاف "العقاد " في حواره لبرنامج “صباح الخير يا مصر” على فضائية “الأولى”، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاهتمام بهذا العنصر، بداية من العامل البسيط، موضحًا أنه قبل عمل تطبيق إلكتروني لإدارة الموارد البشرية لهيئة الرعاية الصحية، تم عمل تدريبات لكل شخص يعمل بالمنشأة الطبية، من أجل توصيل الخدمة سواء كانت فنية أو مهارات اتصال أو غير ذلك.

وتابع: "بدأنا تنمية وتحسين كل المهارات المتواجدة لدي العاملين بالمنشآت الطبية، بداية من فرد الأمن وحتى الدكتور أو الاستشاري الذي يعمل في المنشأة الطبية"، موضحًا: "قمنا بعمل تطبيق HITS يأتي في ظل تحول مصر رقميًا وتحول مصر للتحول الرقمي في 2030، لذلك بدأنا نأخذ إدارات تعد الارض الصلبة التي نستطيع البناء عليها".

وأردف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التطبيق يقوم بعمل حساب شخصي لكل العاملين في المنشآت الصحية، وسيكون هناك قياس للإنتاجية بحيث أن كل موظف يعمل في منشأة طبية أو مقر من مقرات رئاسة الهيئة لمعرفة كيفية تحقيق المطلوب منه والتارجت الخاص به".