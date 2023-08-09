وصول 3500 رأس عجول حية بوزن 1200 طن لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 500 شاحنة و85 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 183 شاحنة و47 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 317 شاحنة و38 سيارة .

و يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة LILY - J وعلى متنها 3500 رأس عجول حية بوزن 1200 طن قادمة من جيبوتي حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة قبل السماح بدخولها الميناء لصالح جهاز الخدمة الوطنية وسيتم حجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق وتغادر العبارة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1750 طن بضائع و140 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها .

