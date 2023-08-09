تنسيق الجامعات 2023.. ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى

ينتهي تنسيق القبول بالجامعات المصرية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، غدا الخميس، ومن المقرر أن يعقد اجتماع إعلان نتيجة المرحلة الأولى بعد انتهاء المرحلة بحوالي ٤٨ ساعة.

وبعد مد المرحلة التي كانت من المفترض أن تنتهي يوم الأربعاء لغد الخميس، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى وإعلان تنسيق الكليات يوم الأحد أو الاثنين المقبلين من الأسبوع المقبل.

وكان قد فتح فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى، لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣، يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023، وفق الحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923، ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 112240 طالبا وطالبة.

ونوهت الوزارة بأنه يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام، وطريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث تم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة .

واشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

وتابعت الوزارة أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:

- التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.