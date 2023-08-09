بالفيديو.. الأوقاف: أمن واستقرار مصر سبب مشاركة طائفة البهرة في تطوير مساجد آل البيت

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن طائفة البهرة تشارك في تنمية وبناء وعمارة المساجد، وهو ما يعطي بعدا أن مصر آمنة ومستقرة.

وأضاف "عبدالعزيز" في حواره لبرنامج “صباح الخير يا مصر” على فضائية “الأولي”، أن طائفة البهرة عندما وجدوا الأمن والاستقرار في مصر أعطى لديهم انطباعا أن المصريين بطبيعتهم مضيافين ويحبون أى شخص يأتي إليهم، ويعاملوا كأنه واحد منهم، وبالتالي كان عاملا مهما جدا لتواجدهم فى البدء بتطوير مساجد أل البيت.

وتابع أن طائفة البهرة كان لهم دور في تطوير مساجد آل البيت، مثل تطوير مسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة وكذلك مسجد السيدة زينب، موضحًا أن هناك مساجد أخرى يتم تطويرها وفق قاعدة بيانات وتكون هناك أولوية للمساجد الكبرى والتي لها حس تاريخي واهتمام من قبل المصريين.