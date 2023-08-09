أستاذ آثار: الدولة المصرية اهتمت مؤخرا بتطوير مناطق السياحة الدينية

قال الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، ان الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة شهدت تطويرا لمناطق الآثار، كما قال الرئيس السيسى نحن نهتم بالقاهرة التاريخية والفاطمية وبكل الآثار الإسلامية فى مدينة القاهرة.



وأضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أنه قد يرى الكثير من زوار مصر وجود تشوهات في الأماكن الدينية سواء المناطق أو المقابر أو المساكن العشوائية وبالتالي قد يحجب الرؤية عن هذه المناطق الأثرية ومن هنا تأتي أهمية التطوير والترميم.



ولفت عبد الرحيم إلى أن الرئيس السيسى اهتم بتطوير هذه المناطق لكى يزورها كل من يهتم بالسياحة الدينية فى مصر، خاصة السياحة الدينية المرتبطة بآل البيت، لافتا إلى أن الاهتمام بمنطقة السيدة نفيسة ومسجدها يعنى الاهتمام بمنطقة مجمع الأديان وما حوله.