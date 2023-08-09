"ذا هيل": الكوارث المناخية في 2023 تكلف الولايات المتحدة خسائر قدرها مليار دولار

تسببت الكوارث المناخية في الولايات المتحدة، في خسائر وصلت إلى مليار دولار، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2023.

شهدت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الكوارث المناخية بلغت قيمتها مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وفقا لتقرير جديد صادر عن المراكز الوطنية للمعلومات البيئية نشرته صحيفة “ذا هيل”.

وقال تقرير صادر من المراكز الوطنية للمعلومات البيئية نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن الولايات المتحدة شهدت 15 كارثة مناخية ما بين شهري يناير ويوليو من عام 2023 تسببت في خسائر قدرها مليار دولار، وأشار التقرير إلى أن هذا هو أكبر عدد من الكوارث بقيمة مليار دولار يتم الإبلاغ عنها خلال هذه الفترة منذ عام 1980.

يشمل عدد الكوارث التي بلغت مليار دولار هذا العام 13 عاصفة شديدة وعاصفة شتوية وفيضان واحد. ويشمل أيضًا تفشي الأعاصير والفيضانات غير المسبوقة في كاليفورنيا في الشتاء الماضي وعاصفة شتوية في فبراير ضربت الشمال الشرقي، وأشار التقرير إلى أن تكلفة هذه الأحوال الجوية بلغت أكثر من 39.7 مليار دولار وأسفرت عن 113 حالة وفاة مباشرة وغير مباشرة.

منذ عام 1980، كانت هناك 363 كارثة خاصة بالطقس والمناخ بلغت قيمتها مليار دولار، وبلغ إجمالي التكاليف أكثر من 2.59 تريليون دولار، وأسفرت عن 15971 حالة وفاة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن شهر يوليو كان الأكثر حرارة على مستوى العالم، حيث كان متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة 74.7 فهرنهايت درجة في يوليو، أي 2.1 درجة فوق المتوسط، وكان يوم 11 يوليو الأكثر سخونة منذ 129 عاما.

حطمت عدد من الولايات - أريزونا وفلوريدا وماين ونيو مكسيكو - الأرقام القياسية في شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق وبلغ متوسط درجة الحرارة الشهرية في فينيكس 102.8 درجة في يوليو، مما يجعله أكثر الشهور حرارة بالنسبة لأي مدينة أمريكية.