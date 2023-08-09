بالفيديو.. آثار الدمار في بلدة بوكروفسك الأوكرانية بعد القصف الروسي لها

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لآثار الدمار الذي لحق ببلدة بوكروفسك الأوكرانية بعد القصف الروسي لها، والذي تسبب في مقتل 7 أشخاص.

وقال الجهاز الأوكراني للحالات الطارئة، إن عمليات الإغاثة في بوكروفسك بشرق أوكرانيا انتهت، حيث قُتل سبعة أشخاص على الأقل في اليوم السابق حسب كييف، إثر قصف روسي لمبانٍ سكنية.

وأجلى عمال الإنقاذ الجرحى وسط الأنقاض وعملوا على إنزال سكان عالقين في شققهم باستخدام سلالم كبيرة.

وأكد الجيش الروسي، أمس الثلاثاء، أنه قصف مركز قيادة عسكريا أوكرانيا في بوكروفسك، لكن الجانب الأوكراني اتهم الروس بالكذب.