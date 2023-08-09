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الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

27 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القطامية السخنة

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استقبلت  مستشفي السويس العام  صباح اليوم الأربعاء ، 27 مصابآ جراء حادث إنقلاب سيارة مينى باص بطريق القطامية العين السخنة .

 كانت سيارات الإسعاف قد انتقلت لموقع الحادث وتم نقل المصابيين  لتلقي العلاج ، والذي نتج عنه إصابة 27  حالة ،  خفيفة الي متوسطة و تنوعت اصابتهم بين كدمات وسجاحات و كسور متفرقة لبعض الحالات.

من جانبها فقد أوضحت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس أنه وفور ورود إخطار بوقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ و استدعاء كافة التخصصات ، وتم عمل الفحوصات والاشعات اللازمه وتم فتح غرف العمليات والعناية المركزة ، هذا وقد تم تسكين جميع الحالات باقسام المستشفى المختلفه تحت ملاحظه الفريق الطبي لحين التماثل للشفاء .

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