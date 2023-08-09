27 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القطامية السخنة

استقبلت مستشفي السويس العام صباح اليوم الأربعاء ، 27 مصابآ جراء حادث إنقلاب سيارة مينى باص بطريق القطامية العين السخنة .

كانت سيارات الإسعاف قد انتقلت لموقع الحادث وتم نقل المصابيين لتلقي العلاج ، والذي نتج عنه إصابة 27 حالة ، خفيفة الي متوسطة و تنوعت اصابتهم بين كدمات وسجاحات و كسور متفرقة لبعض الحالات.

من جانبها فقد أوضحت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس أنه وفور ورود إخطار بوقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ و استدعاء كافة التخصصات ، وتم عمل الفحوصات والاشعات اللازمه وتم فتح غرف العمليات والعناية المركزة ، هذا وقد تم تسكين جميع الحالات باقسام المستشفى المختلفه تحت ملاحظه الفريق الطبي لحين التماثل للشفاء .