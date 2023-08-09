تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق اختبارات الشهادات العربية والأجنبية لطلاب الثانوية العامة غدا

أعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي عن عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2023، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بداية من غد الخميس الموافق 10/8/2023.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر الاستمرار فى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو tansik.digital.gov.eg www.

وذلك بالدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة ثم بعد ذلك، رابط تسجيل البيانات الأساسية والتي تشمل (اسم الطالب – اسم الشهادة – الدولة الحاصل منها علي الشهادة- الرقم القومي ......الخ) ويجب أن يراعي فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب بحيث يكون مطابقاً تماماً لشهادة الميلاد.

وتابعت الوزراة أنه يتم أداء الاختبارات في الأماكن والمواعيد الآتية.

مواعيد واماكن اختبارات القدرات