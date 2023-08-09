قصر ثقافة طنطا يستعرض "تاريخ قناة السويس.. قديما وحديثا"

استعرضت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تاريخ قناة السويس، وذلك خلال محاضرة تثقيفية، أقيمت بقصر ثقافة طنطا في محافظة الغربية، أوضح خلالها الكاتب الصحفي علاء شبل بأن حفر قناة السويس قد شهد العديد من الأحداث والتطوّرات، حتى تمّ بناؤها بشكل رسمي عام 1869م.

وقال "شبل" إن من أهم هذه الأحداث قيام نابليون بونابرت بأولى محاولات إنشاء قناة السويس في أواخر القرن الثامن عشر، وذلك أثناء رحلاته الاستكشافية إلى مصر، ولكنه أساء التقدير في القياسات بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، مما جعله يتغاضى عن فكرة بناء القناة، وتابع: "كانت هناك محاولة أخرى لإنشاء قناة السويس في منتصف القرن التاسع عشر من قِبل المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس، إلى أن تم البدء في بناء القناة عام 1859م، وقُدّرت تكلُفتها بمئة مليون دولار".

وأكد "شبل" أن لمشروع قناة السويس الجديدة، التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، له تأثير ضخم على حركة التجارة العالميّة، والتي يُقدّر طولها بما يتراوح بين 60 - 95 كيلو متر، لتكون بمُحاذاة القناة الموجودة حاليّاً، وموازيةً لها على عمق 24 متراً، وعرض 317 متراً، وذلك للاستفادة أكثر من القناة الحاليّة، لافتا إلى أن من أهم مُمّيزات قناة السويس الجديدةً تسهيل حركة التنقل في الاتجاهين، وتقليل مدة العبور من 18 - 11 ساعة، كما نجحت القناة الجديدة في استقطاب الكثير من السفن، وعملت على تقليص وقت انتظار السفن العابرة، وبالتالي انخفاض تكلفة الرحلة.