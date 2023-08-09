السلطات الفلبينية تحذر من تزايد نشاط بركان جبل "مايون"

حذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، اليوم الأربعاء، من تزايد نشاط بركان جبل "مايون" الواقع على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب شرق العاصمة (مانيلا).

وذكرت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية، أن المعهد أبقى على مستوى التحذير عند المستوى الثالث، والذي يعني احتمال حدوث نشاط انفجاري خلال أسابيع أو أيام، وحث السلطات على إعداد خطط لإجلاء السكان في منطقة الخطر الدائم التي يبلغ نصف قطرها 6 كيلومترات بسبب المخاطر البركانية.

وقد أجلت السلطات - خلال الأسابيع الماضية - حوالي 20 ألف أسرة من المناطق القريبة من البركان، وذلك منذ رفع مستوى التحذير إلى المستوى الثالث.

يشار إلى أن الفيضانات الطينيية - المعروفة عليما باسم (لاهار) - من جبل بركان "مايون" تسببت في مصرع قرابة 1300 شخص خلال عام 2006.

