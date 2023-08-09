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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن يجدد الدعوة للإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.
وذكر بلينكن عبر صفحته على منصة "إكس"، "تحدثت إلى رئيس النيجر بازوم للتعبير عن جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية، تكرر الولايات المتحدة دعوتها للإفراج الفوري عنه وعن عائلته".
وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل أزمة النيجر، مشيرا إلى أن واشنطن تؤيد جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

رئيس النيجر المخلوع وزير الخارجية الامريكي بلينكن