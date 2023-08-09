جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية كفر عابد

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية بقرية كفر عابد مركز طوخ، وذلك في إطار مبادرة "احنا معاك"، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وشارك في القافلة أطباء من كليتي الطب والعلاج الطبيعي في تخصصات الباطنة العامة، والمسالك البولية، والأنف والأذن، والنفسية والعصبية، وجرى الكشف الطبى على 85 حالة باطنة، كما تم الكشف الطبي على 11 حالة مسالك، و63 حالة أنف وأذن، و47 حالة نفسية وعصبية بإجمالي 26 حالة مرضية.

جدير بالذكر أن مبادرة "احنا معاك" أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية وشارك فيها 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجار تنظيمها فى باقى القرى حيث تستمر لمدة 3 شهور.

وتشمل المبادرة رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة الى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.