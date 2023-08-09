وفاة الفنانة منحة زيتون عن عمر ناهز الـ63 عاما

توفيت الفنانة منحة زيتون، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 63 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان بعد صلاه الظهر من مسجد النور بالعباسية.

وأعلن الحساب الرسمي للفنانة على فيسبوك خبر وفاتها: “لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت الفنانة “منحة زيتون”، وصلاة الجنازة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة”.

وأهم أعمال الفنانة منحة زيتون والتي عرفت به دورها “أم فرحات" في فيلم “همام في أمستردام” مع الفنان محمد هنيدي.

يشار إلى أن الفنانة منحة زيتون شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام كان أولها فيلم (سرقات صيفية) عام 1988، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها (كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد)، وأهم أعمالها في السينما هي (همام في أمستردام، جاءنا البيان التالي، سكوت هنصور، الشوق".