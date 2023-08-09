زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوبي الفلبين

ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس)، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 5.3 درجة ضرب مقاطعة دافاو أورينتال جنوبي البلاد، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المعهد - حسبما ذكرت قناة إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية - أن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 7 كيلومترات جنوب غرب بلدة "حاكم جينيروسو"، وعلى عمق 17 كيلومترا، فيما حذر المعهد من إمكانية حدوث توابع وأضرار بعد الزلزال.

يذكر أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90% من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.

