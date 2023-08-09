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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة حلحول شمال محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. 
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "بدو" شمال القدس خارج الجدار، وثالثًا على حاجز (قلنديا) العسكري وذلك بعد إطلاق الرصاص على سيارة مارة بالحاجز والاعتداء على سائقها بالضرب المبرح. 
وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال فلسطينيين آخرين من مُحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية.

 

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين