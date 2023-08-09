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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السلطات الصينية تعلن مصرع 33 شخصا جراء الفيضانات في بكين

الفيضانات
الفيضانات
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أعلنت السلطات المحلية الصينية، مصرع 33 شخصا جراء الفيضانات التي شهدتها العاصمة بكين مؤخرا، بينهم خمسة من رجال الإنقاذ والإغاثة. 
وقال نائب عمدة بلدية بكين شيا لين ماو، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إن 18 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، بما فيهم عامل إنقاذ.
يذكر أن بكين شهدت أمطارا غزيرة ناجمة عن إعصار "دوكسوري" خلال الفترة ما بين 29 يوليو الماضي و2 أغسطس الجاري.

السلطات الصينية الفيضانات