السلطات الصينية تعلن مصرع 33 شخصا جراء الفيضانات في بكين

أعلنت السلطات المحلية الصينية، مصرع 33 شخصا جراء الفيضانات التي شهدتها العاصمة بكين مؤخرا، بينهم خمسة من رجال الإنقاذ والإغاثة.

وقال نائب عمدة بلدية بكين شيا لين ماو، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إن 18 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، بما فيهم عامل إنقاذ.

يذكر أن بكين شهدت أمطارا غزيرة ناجمة عن إعصار "دوكسوري" خلال الفترة ما بين 29 يوليو الماضي و2 أغسطس الجاري.