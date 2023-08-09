اليوم.. طقس حار نهارا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 إلى 90% للعظمى والصغرى من 35 إلى 50%.

ويشهد الأربعاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 34 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى 30، وعلى شمال الصعيد 37 والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى 30 درجة.