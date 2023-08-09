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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأمريكي ينوي زيارة فيتنام قريبا لتعزيز العلاقات معها

بايدن
بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ينوي زيارة فيتنام قريبا، لأن هانوي تريد تعزيز العلاقات مع بلاده، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "سأتوجه إلى فيتنام قريبا لأن هانوي تريد تغيير علاقاتها معنا وأن تصبح شريكا لنا، نحن في وضع تحدث فيه كل هذه التغييرات في العالم ولدينا مجال لتغيير معقول في الديناميكيات".

وقال بايدن في نهاية الشهر الماضي، إن زملائه البرازيليين والفيتناميين أبدوا رغبتهما في الاجتماع معه، وتابع حينها أن القيادة الفيتنامية تريد أن تضع الولايات المتحدة في موقع "الشريك الرئيسي على قدم المساواة مع روسيا والصين".

الرئيس الأمريكي جو بايدن فيتنام تعزيز العلاقات