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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يدعو للإفراج عن رئيس النيجر

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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أجرى أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، محادثات هاتفية، مع رئيس النيجر محمد بازوم، دعا في أعقابها المجلس العسكري إلى إطلاق سراحه هو وعائلته.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا): "تحدثت إلى رئيس النيجر بازوم لإطلاعه على جهودنا المتواصلة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية في بلاده. وتجدد أمريكا مطالباتها بالإفراج الفوري عنه وعن عائلته".

وأشار ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، الى أن بلاده لا تزال تأمل بالتوصل الى حل دبلوماسي في النيجر يعيد الأمور إلى نصابها.

وأعلن بلينكن تعليق برامج مساعدات تمنحها الولايات المتحدة للنيجر، على خلفية الانقلاب.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي رئيس النيجر محمد بازوم المجلس العسكري