بولندا تنشر قوات إضافية على الحدود مع بيلاروسيا

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، الثلاثاء، نشر ألف جندي إضافي على الحدود مع بيلاروسيا.

وأوضحت الدفاع البولندية ـ بحسب ما نقلت عنها صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية - أن القائد العام لدائرة الحدود البولندية، توماس براجا، وجه لوزارة الدفاع طلبا لنقل ألف جندي إلى الحدود البولندية البيلاروسية.

يأتي هذا الإجراء عقب ساعات قليلة من إعلان بيلاروسيا بدء تدريبات عسكرية بالقرب من حدودها مع بولندا وليتوانيا، في خطوة جاءت وسط تصاعد التوترات مع الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد وصول عناصر "فاجنر" إلى بيلاروسيا، بعد تمرد قصير قامت به تلك العناصر داخل روسيا.

وعززت بولندا وليتوانيا - مؤخرا - إجراءاتهما الأمنية الحدودية، ردا على تدفق عناصر "فاجنر" إلى بيلاروسيا في أعقاب اتفاق أنهى التمرد المسلح لمقاتلي فاجنر في أواخر يونيو الماضي، الأمر الذي مكنهم وقائدهم، يفجيني بريجوجين، من التهرب من التهم الجنائية الموجهة إليهم والانتقال إلى بيلاروسيا المتحالفة مع روسيا.

وقد أعرب زعماء دول الناتو - بما في ذلك بولندا وليتوانيا - عن استعدادهم للتصدي لمثل تلك التحركات من جانب موسكو ومينسك، خاصة في المناطق الحدودية.