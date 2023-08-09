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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكرانى: يمكن تطبيق صيغة السلام عالميا لإنهاء النزاعات الأخرى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن صيغة السلام ليست فقط منصة مهمة لإنهاء العملية العسكرية التي شنتها روسيا في بلاده بشكل عادل، ولكنها يمكن أن تصبح أساسًا عالميًا لإنهاء النزاعات المسلحة الأخرى.

وقال - بحسب وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية "الثلاثاء- " تُعد الطريقة الدبلوماسية الصحيحة والوحيدة حتى الآن لتحقيق السلام، هي صيغة السلام التي أطلقتها أوكرانيا.. لسوء الحظ، لسنا وحدنا وهذا ليس آخر صراع عسكري في العالم.. وأعتقد أنه بعد هذا بعد انتهاء الحرب، يمكن أن تكون مثل هذه الصيغة أساسا للتغلب على مشاكل عالمية أخرى".

وأضاف أن صيغة السلام تتعلق في المقام الأول بأوكرانيا، ولكن إذا لم توفر بعض المؤسسات الدولية فرصة لإنهاء مثل هذه الحروب العدوانية بشكل عادل وتحقيق السلام، وهو ما يتضح من مثال أوكرانيا، فإن صيغة السلام يمكن أن تطبق عالميا فيما يخص النزاعات ذات الصلة.

وأكد الرئيس الأوكراني ضرورة التحضير لقمة السلام العالمي، وأنه مهتم بحضور أكبر عدد من الدول الممثلة في هذا الحدث.

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