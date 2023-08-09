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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الجزائرى يصل واشنطن فى زيارة عمل لمدة يومين

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف
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وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مساء الثلاثاء، إلى واشنطن في زيارة عمل تستغرق يومين بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

 

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، تندرج هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية؛ بما يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

 

 وأضاف البيان أن الوزير الجزائري من المنتظر أن يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذلك مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي، كما سيكون له لقاءات مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين، وكذلك مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف واشنطن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون