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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رشدي الشامي: سمير العصفوري أفضل مخرج يقدم مسرح موسيقي

المخرج سمير العصفوري
المخرج سمير العصفوري
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قال الفنان رشدي الشامي: لقد تعاملت مع عشرات المخرجين من مختلف الفئات العمرية، وتعلمت على أيدي كبار الأساتذة من بينهم: «سمير العصفوري، وأحمد عبدالحليم، ومصطفى سعد، وغيرهم، لذلك أتوقف عند مصطفى سعد كثيرًا، فهو المُخرج الذي يطلق عليه مُخرجًا، لأنه مُختلف عن الآخرين، ويُبدع بشكل مختلف، ويفعل ما لا يفعله الآخرون، عملت معه أربع مسرحيات كلها عن مسرح الاستفهام.

وأضاف الشامي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه تعلم أيضا من المخرجين إيمان الصيرفي، ومحسن حلمي، وغيرهما، لكنه يرى أن المخرج سمير العصفوري، هو أفضل مخرج يقدم مسرح موسيقي، لأنه يحترف عمل التوليفية الغنائية الموسيقية، فقد عمل معه في مسرحية «الست هدى»، وله ملاحظات دقيقة وقوية للممثل في أدائه، ويظهر معه الممثل في النهاية في أبهى صورة له.

رشدي الشامي سمير العصفوري أحمد عبدالحليم مصطفى سعد إيمان الصيرفي محسن حلمي مسرح موسيقي الست هدى