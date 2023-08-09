رشدي الشامي: سمير العصفوري أفضل مخرج يقدم مسرح موسيقي

قال الفنان رشدي الشامي: لقد تعاملت مع عشرات المخرجين من مختلف الفئات العمرية، وتعلمت على أيدي كبار الأساتذة من بينهم: «سمير العصفوري، وأحمد عبدالحليم، ومصطفى سعد، وغيرهم، لذلك أتوقف عند مصطفى سعد كثيرًا، فهو المُخرج الذي يطلق عليه مُخرجًا، لأنه مُختلف عن الآخرين، ويُبدع بشكل مختلف، ويفعل ما لا يفعله الآخرون، عملت معه أربع مسرحيات كلها عن مسرح الاستفهام.

وأضاف الشامي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه تعلم أيضا من المخرجين إيمان الصيرفي، ومحسن حلمي، وغيرهما، لكنه يرى أن المخرج سمير العصفوري، هو أفضل مخرج يقدم مسرح موسيقي، لأنه يحترف عمل التوليفية الغنائية الموسيقية، فقد عمل معه في مسرحية «الست هدى»، وله ملاحظات دقيقة وقوية للممثل في أدائه، ويظهر معه الممثل في النهاية في أبهى صورة له.