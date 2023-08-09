اليوم.. "جوه الصندوق" ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح بالأمير طاز

يشهد قصر الأمير طاز بالخليفة، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، العرض المسرحي "جوه الصندوق"، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصرى، في دورته السادسة عشرة.

العرض إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية، فكرة وإخراج إسلام إمام.

تدور فكرة العرض في اطار كوميدي درامى حول المشاكل الاجتماعية والنفسية التى تواجه الفرد والمجتمع، والقضايا المعاصرة التى يواجهها الشباب فى حياتهم اليومية والتحديات النفسية والاجتماعية والثقافية بشكل مبتكر وكيفية احتوائهم وتوعيتهم بتقبل الآخر من خلال شخصيات مختلفة.

تستمر فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، حتى 14 أغسطس الجاري، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية؛ ويشارك بها 37 عرضًا مسرحيًا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.

