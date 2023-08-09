أسعار العملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الحنيه المصري، تباينا ملحوظا خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، وفق آخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

واصلت أسعار الدولار في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، الاستقرار مقابل الجنيه المصري على مستوى البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في ختام تعاملات اليوم، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

سجل العملة الاوروبية الموحدة ( اليورو ) امام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 33.76 جنيه للشراء و 33.91 جنيه للبيع.

و سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 39.20 جنيه للشراء و 39.37 جنيه للبيع.

فيما بلغ الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.16 جنيه للشراء و 35.32 جنيه للبيع.

و سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.52 جنيه للشراء و 21.61 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

انا بالنسبة لاسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم في سوق الصرف المصري، و اكثرها تداولا في مصر ( الدينار الكويتي، الريال السعودي ، و الدرهم الاماراتي ) فقد تباينت هي الاخري من بنك لاخر

شهدت أسعار الريال السعودي استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الاربعاء،

ثبت سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع،

و سجل الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

و تباين سعر صرف العملة الكويتية امام الحنيه في سوق الصرف المصري بشكل ملحوظ ، و بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100 للبيع

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدرهم الاماراتي امام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.