«من الأحمر لشيكابالا».. مرتضى منصور عاشق الصدام مع نجوم القلعة البيضاء

يواصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، صدماته مع نجوم القلعة البيضاء، بعدما وجه عددًا من الاتهامات لمحمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بالنادي.

صدام مرتضى منصور، مع شيكابالا، مسلسل في سلسلة لاتنتهي من الصدمات لرئيس الزمالك المعزول مع نجوم فريق الكرة وأيضًا مع أسطورة كرة اليد بالنادي أحمد الأحمر، ليصبح الرئيس السابق عاشق للصدام مع نحوم القلعة البيضاء.

مرتضى منصور وشيكابالا



اتهم مرتضى منصور، شيكابالا، بتحريض اللاعبين على التمرد وعدم خوض التدريبات بسبب المستحقات المالية المتأخرة، فضلا عن التخلف عن حضور الاجتماع الذي عقده مع اللاعبين قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وجاء رد شيكابالا ببيان مطول، أكد خلاله على وصف مرتضى منصور برئيس النادي السابق، بيان شيكابالا: :https://www.albawabhnews.com/4852733

مرتضى منصور يتهم فتوح وجمعة بتعاطي المواد المخدرة



شهد مطلع العام الجاري، صدمة كبيرة لجماهير القلعة البيضاء، بعد قيام رئيس النادي باتهام لاعبيه الفريق أحمد فتوح وعبدالله جمعة بتعاطي المواد المخدرة، ليقوم بعرضهما للبيع بعد تعادل الفريق بهدف أمام الداخلية، يوم 5 يناير الماضي.



وأكد مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أن الثنائي غير مصابان بفيروس كورونا مشيرًا إنهما يتعاطيان المواد المخدرة، وقال على حد وصفه: « الاثنان الحشاشين دول بره النادي».

ركنة سيارة عبدالغني وغضب منصور



دخل مرتضى منصور، في مشدة كلامية مع محمد عبدالغني قلب دفاع الفريق، مع نهاية شهر مايو الماضي، بعد قيام الأخير بركنة سيارته في مكان داخل النادي غير مخصص للاعبين.

وقام مرتضى منصور، بتحويل اللاعب للتحقيق بعد رفضه تغير مكان السيارة، إلا بعد انتهاء المران، وقال منصور، ساخرًا من الواقعة:«كويس إن محمد عبدالغني بقى عنده عربية بي إم، كان جايلنا الزمالك بتوك توك».

وجاء رد مدافع الزمالك، في صباح اليوم التالي، بنشر استوري عبر حسابه بانستجرام به مقطع فيديو من توك توك، بمنطقة الأميرية.

مرتضى منصور يهاجم أحمد الأحمر



لم يتوقف هجوم مرتضى منصور، على نجوم كرة القدم، بل امتدى ليصل إلى أحمد الأحمر، أسطورة النادي في كرة اليد وقائد الكوماندوز، بعد قيام الأخير بإهداء كأس الكؤوس الإفريقية لجماهير الزمالك عقب الفوز على الأهلي في عقر داره بنتيجة (26-25).

وانتقد مرتضى منصور، في تصريحات صحفية خلال شهر مايو الماضي، تصرف الأحمر قائلا: "نادي الزمالك كبير ومن يعطي الكأس للجمهور لا يعرف قيمة النادي وعليه الرحيل فورًا".