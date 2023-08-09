بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 98ر17 نقطة، ما نسبته 25ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 99ر7186 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر240 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 9ر50 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 12977 صفقة نقدية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1 في المئة، ما يعادل 12ر56 نقطة، ليغلق عند مستوى 68ر5695 نقطة، من خلال تداول 4ر92 مليون سهم، عبر 3792 صفقة نقدية، بقيمة 10ر9 ملايين دينار.

وتراجع مؤشر السوق الأول بمقدار 74ر44 نقطة، ليبلغ مستوى 17ر7945 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 56ر0 في المئة، من خلال تداول 4ر148 مليون سهم، عبر 9185 صفقة، بقيمة 8ر41 مليون دينار.

وصعد مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 43ر82 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 26ر5663 نقطة، بنسبة صعود بلغت 48ر1 في المئة، من خلال تداول 6ر80 مليون سهم، عبر 3026 صفقة نقدية، بقيمة 2ر8 ملايين دينار كويتي.